कांवड़ यात्रा: दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे गाजियाबाद से बंद, NH-9 और ईस्टर्न पेरीफेरल से ट्रैफिक चालू

जागरण संवाददाता, मेरठ। दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे (डीएमई) को गाजियाबाद की तरफ से बंद कर दिया गया। मेरठ की तरफ से दिल्ली जाने वाले वाहनों का संचालन जारी रहेगा। दिल्ली-गाजियाबाद एवं नोएडा से मेरठ आने वाले वाहन डासना कट से हापुड़ होते हुए आएंगे। डाक कांवड़ियों की संख्या बढ़ने पर गाजियाबाद से एक्सप्रेसवे पर यातायात रोक दिया। ऐसे में दिल्ली जाने वाले वाहन चालकों को बड़ी परेशानी हो रही है।

हापुड़ की तरफ यातायात अधिक होने की वजह से जाम की समस्या सामने आ रही है। एडीजी भानु भास्कर ने बताया कि मेरठ की तरफ से एक्सप्रेसवे को बंद नहीं किया जाएगा। दिल्ली-रुड़की हाईवे पर एक साइड में हल्के वाहनों का संचालन जारी रहेगा।

इन रास्तों पर वन-वे व्यवस्था लागू एडीजी ने स्पष्ट किया कि शहर के दिल्ली, गढ़ और हापुड़ रोड पर भी वन-वे व्यवस्था लागू कर दी गई है। अब एक साइड कांवड़िये और दूसरी साइड में दोनों तरफ के वाहनों का संचालन जारी है। एडीजी ने कहा कि दिल्ली जाने वाले लोग अगले तीन दिनों तक नमो भारत का इस्तेमाल ज्यादा करें। दिल्ली रोड पर नमो भारत स्टेशन के सामने बंद किए कट खोलने के आदेश कर दिए है।

मेरठ की तरफ से दिल्ली के लिए वाहनों का संचालन एक्सप्रेसवे से फिलहाल जारी है एसपी यातायात राजेश श्रीवास्तव ने बताया कि दिल्ली रोड, हापुड़ और गढ़ रोड पर ई-रिक्शा और ऑटो का संचालन भी प्रतिबंधित कर दिया है। दिल्ली-दून इकोनामिक कॉरिडोर और गंगा एक्सप्रेसवे पर यातायात चलता रहेगा, यहां कांवड़ियों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

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