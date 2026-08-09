मुश्किलों में मौलाना साजिद रशीदी: कांवड़ियों पर विवादित बयान देने पर मुजफ्फरनगर में FIR

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरनगर। कांवड़ यात्रा को लेकर विवादित बयान देने तथा सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने का प्रयास करने के आरोप में मौलाना साजिद रशीदी के विरुद्ध सिविल लाइंस थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोपित मौलाना पर कांवड़ यात्रियों को आतंकी जैसे घृणित और आपराधिक अपशब्दों का प्रयोग करने के साथ देश की लोक व्यवस्था को क्षति पहुंचाने के प्रयास का आरोप है।

पुलिस ने मौलाना के इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित वीडियो की जांच शुरू की है। इससे पहले भी मौलाना दिल्ली में समाजवादी पार्टी की बैठक के दौरान सांसद डिंपल यादव पर अनर्गल बयान देकर विवाद में घिरा था। पूर्व में भी विवादों में रह चुके मौलाना रशीदी, पुलिस कर रही जांच सिविल लाइंस थाने में हिंदू संघर्ष समिति के अध्यक्ष नरेंद्र पंवार की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया है। इसमें कहा कि मौलाना साजिद रशीदी के दुर्भावनापूर्वक एवं अनर्गल बयान से करोड़ों शिव भक्तों और सनातन प्रेमियों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। विभिन्न समुदायों के मध्य द्वेष, वैमनस्य और सामाजिक तनाव पैदा करने का कुत्सित प्रयास किया गया है।

मौलाना। मौलाना ऑल इंडिया इमाम संगठन का अध्यक्ष भी है आरोपित मौलाना ने जानबूझकर एक सोची-समझी साजिश के तहत डिजिटल उपकरणों से वीडियो रिकॉर्ड किया और उसे देश भर में सामाजिक विद्वेष फैलाने के उद्देश्य से इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित करवाया। मौलाना ऑल इंडिया इमाम संगठन का अध्यक्ष भी है। पुलिस आरोपित का इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित किया गया वीडियो खंगाल रही है। साथ ही इससे पहले भी उसके द्वारा दिए गए बयानों का वीडियो देखा जा रहा है।