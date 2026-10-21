हरिद्वार: बिल्वकेश्वर में हाथी की मौत, राजाजी टाइगर रिजर्व की टीम मौके पर पहुंची

जागरण संवाददाता, हरिद्वार। बिल्वकेश्वर कॉलोनी के पास राजाजी टाइगर रिजर्व के जंगल में बुधवार सुबह 12 से 15 वर्ष की हथिनी का शव मिलने से वन विभाग में हड़कंप मच गया। गश्त के दौरान वनकर्मियों को पहाड़ी के नीचे शव दिखाई दिया। सूचना पर पहुंची टीम ने मौके पर ही पशु चिकित्सक से पोस्टमार्टम कराया। इसके बाद शव को जंगल में दफना दिया गया।

राजाजी टाइगर रिजर्व की हरिद्वार रेंज की रेंज अधिकारी आभा रतूड़ी के अनुसार, प्रारंभिक जांच में पहाड़ी से गिरने के कारण हथिनी की मौत होने की आशंका है। शव तीन से चार दिन पुराना बताया जा रहा है। हालांकि, मौत का वास्तविक कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। वन विभाग मामले की जांच कर रहा है।