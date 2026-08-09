Delhi Dehradun Expressway: उद्योगों की लाइफ लाइन बना दिल्ली-दून इकोनोमिक कॉरीडोर, कांवड़ यात्रा के दौरान धनवर्षा



इस बार प्लांट में उत्पादन लगातार होता रहा। एक दिन भी माल की दिक्कत नहीं हुई है। दिल्ली-देहरादून इकोनोमिक कॉरीडोर इस बार वास्तव में भगवानपुर ही नहीं वरन हरिद्वार जिले के लिए लाइफ लाइन बना है। एक दिन भी प्लांट में दिक्कत नहीं आई है। - आशुतोष शुक्ला प्लांट हेड मुलतानी



इस बार इस इकोनोमिक कॉरीडोर से बड़ी राहत मिल गई है। लगातार सप्लाई चेन बनी रही है। एक दिन भी प्लांट में ट्रांसपोर्ट की वजह से कोई दिक्कत नहीं रही है। - प्रकाश राज महाप्रबंधक ईस्ट वेस्ट फार्मा इंडिया प्राइवेट लिमिटिड

यह इकोनोमिक कॉरीडोर लाइफ लाइन बन गया है। कम समय में मॉल की डिलीवरी होती रही और उप्र, दिल्ली, हरियाणा एवं राजस्थान आदि जगह से ट्रांसपोर्ट का संचालन लगातार होता रहा। - कुलदीप सिंह स्वामी आदया फार्मा

इस बार बेहद ही सराहनीय कांवड़ यात्रा रही है। एक तरफ कांवड़ यात्रा चलती रही तो दूसरी ओर उद्योगों के पहिये भी चलते रहे। माल की डिलीवरी लगातार होती रही है। - अनिल चौधरी ओनर ओरो सुंदरम