उत्तराखंड चुनाव: हरिद्वार में BJP पर्यवेक्षक नरेश बंसल ने की रायशुमारी, टिकट के दावेदारों की भरमार

जागरण संवाददाता, हरिद्वार। विधानसभा चुनाव में अभी करीब एक साल का समय बाकी है, लेकिन भाजपा में टिकट की दावेदारी और सियासी सक्रियता तेज होने लगी है। मंगलवार को भाजपा पर्यवेक्षक व पूर्व सांसद नरेश बंसल आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की राय जानने हरिद्वार पहुंचे।

राज्य अतिथि गृह डामकोठी में कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान हरिद्वार विधानसभा सीट से कई दावेदारों ने अपनी राजनीतिक ताकत और सक्रियता का अहसास कराते हुए टिकट के लिए दावेदारी पेश की। रायशुमारी के दौरान नरेश बंसल ने कार्यकर्ताओं में जोश और उत्साह बनाए रखने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं के उत्साह और संगठन की ताकत के दम पर ही लगातार चुनाव जीतती आई है। आगामी विधानसभा चुनाव में भी पार्टी जीत की हैट्रिक लगाएगी और पिछली बार से अधिक सीटें जीतकर नया रिकॉर्ड बनाएगी।