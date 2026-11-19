मेहताब आलम, हरिद्वार। चारधाम यात्रा के दौरान होटल, धर्मशाला व पार्किंग जैसी सुविधाओं की ऑनलाइन बुकिंग में सामने आ चुकी धोखाधड़ी की घटनाओं को देखते हुए मेला पुलिस अलर्ट है।

श्रद्धालुओं की सुरक्षा के साथ उनकी डिजिटल सुरक्षा भी पुलिस ने विशेष कार्ययोजना बनाई है। पुलिस डिजिटल प्लेटफार्म पर निगरानी बढ़ाने और साइबर अपराधों पर त्वरित कार्रवाई के लिए साइबर थाना बनाकर उसमें विशेषज्ञ पुलिसकर्मियों की तैनाती की जाएगी।

अर्द्धकुंभ में भी साइबर ठगी की आशंका

चारधाम यात्रा के दौरान ऑनलाइन बुकिंग के नाम पर श्रद्धालुओं से धोखाधड़ी की घटनाएं हर साल सामने आ रही हैं। इसी तरह अर्द्धकुंभ में भी साइबर ठगी की आशंका बनी हुई है। जिसे देखते हुए विशेष साइबर थाना या साइबर सुरक्षा केंद्र स्थापित किया जाएगा। इसके लिए आइटी और साइबर अपराधों में दक्ष पुलिसकर्मियों की तैनाती की जाएगी।

फर्जी वेबसाइट, इंटरनेट मीडिया पेज की निगरानी के साथ ही ऑनलाइन पेमेंट लिंक और बुकिंग के नाम पर होने वाली धोखाधड़ी की शिकायतों पर कार्रवाई की जा सकेगी। मेला नियंत्रण भवन सभागार में डीजीपी दीपम सेठ के निर्देश पर एडीजी कानून एवं व्यवस्था डा. वी. मुरुगेशन और एडीजी प्रशासन एपी अंशुमान की संयुक्त अध्यक्षता में हुई उच्चस्तरीय बैठक में भी साइबर सुरक्षा और डिजिटल निगरानी पर विशेष जोर दिया गया।

श्रद्धालुओं के लिए सावधानियां जरूरी मेला आइजी डा. योगेंद्र सिंह रावत ने बताया कि विशेष साइबर थाना बनाते हुए सूचना प्रौद्योगिकी और साइबर सुरक्षा के विशेषज्ञ पुलिसकर्मियों की तैनाती की जाएगी, ताकि ऑनलाइन ठगी की शिकायतों का तेजी से निस्तारण हो सके।

उन्होंने अर्द्धकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं से भी अपील की है कि होटल या धर्मशाला की बुकिंग से पहले उसकी आधिकारिक वेबसाइट और संपर्क नंबर की पुष्टि करें। गूगल सर्च या सोशल मीडिया पर मिले अनजान नंबरों पर भरोसा कर अग्रिम भुगतान न करें।