विश्व विजेता क्रिकेटर स्नेह राणा ने सीएम धामी से की मुलाकात, मुख्यमंत्री ने दी बड़ी बात
क्रिकेटर स्नेह राणा, महिला क्रिकेट विश्व कप विजेता टीम की सदस्य, ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने उन्हें बधाई दी और कहा कि उनकी उपलब्धि देश और उत्तराखंड के लिए गर्व का विषय है। उन्होंने स्नेह राणा को उत्तराखंड की बेटियों के लिए प्रेरणा स्रोत बताया और राज्य सरकार की ओर से हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। स्नेह राणा ने राज्य सरकार का आभार व्यक्त किया।
राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून । मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुख्यमंत्री आवास में महिला क्रिकेट विश्व कप विजेता टीम की सदस्य एवं उत्तराखंड की गौरव क्रिकेटर स्नेह राणा ने भेंट की। इस अवसर पर विशेष प्रमुख सचिव खेल अमित सिन्हा भी उपस्थित रहे।
मुख्यमंत्री धामी ने स्नेह राणा को भारतीय महिला क्रिकेट टीम की शानदार जीत पर बधाई दी। कहा कि यह उपलब्धि पूरे देश और उत्तराखंड के लिए गर्व का विषय है। उन्होंने कहा कि स्नेह राणा ने अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन और संघर्षशीलता से देश और प्रदेश का नाम विश्व पटल पर रोशन किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्नेह राणा जैसी खिलाड़ी उत्तराखंड की बेटियों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं।
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को हरसंभव सहयोग और प्रोत्साहन देने के लिए प्रतिबद्ध है। खेल नीति के माध्यम से खिलाड़ियों को प्रशिक्षण, नौकरी और आर्थिक सहायता जैसी सभी सुविधाएं दी जा रही हैं। स्नेह राणा ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य सरकार की ओर से खिलाड़ियों को जो सहयोग मिल रहा है, उससे राज्य में खेलों का वातावरण और अधिक सशक्त हुआ है। उन्होंने कहा कि वह भविष्य में भी देश और प्रदेश का नाम रोशन करने के लिए निरंतर प्रयासरत रहेंगी।
