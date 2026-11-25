दीपक सेमवाल, ऋषिकेश। चारों धाम की शीतकालीन यात्रा के लिए पहली बार ऋषिकेश व हरिद्वार समेत चारों गद्दीस्थलों पर पंजीकरण केंद्र शुरू हो गए हैं। यात्री ऑनलाइन के साथ ऑफलाइन पंजीकरण भी करा सकते हैं। इस बार शीतकालीन यात्रा के लिए चारधाम के साथ गढ़वाल मंडल के सभी प्रमुख मंदिरों का प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। इनमें पंच बदरी व पंच केदार मंदिर प्रमुख रूप से शामिल हैं।

सरकार पिछले कुछ वर्षों से चारधाम यात्रा संपन्न होने के बाद शीतकालीन यात्रा पर जोर दे रही है। इस बार चारों धाम के शीतकालीन गद्दीस्थलों के साथ ही गढ़वाल मंडल के प्रमुख मंदिरों को भी प्रचार-प्रसार से जोड़ा गया है।

पहली बार शीतकालीन यात्रा के लिए भी पंजीकरण की व्यवस्था की गई है। गद्दीस्थलों के साथ ही हरिद्वार में एक और ऋषिकेश में दो पंजीकरण केंद्र खोले गए हैं। यात्री हरिद्वार-ऋषिकेश के अलावा सीधे गद्दीस्थलों पर भी पंजीकरण करा सकते हैं।

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यमुनोत्री, खरसाली

गंगोत्री, मुखवा

केदारनाथ, ऊखीमठ

बदरीनाथ, पांडुकेश्वर व नृसिंह मंदिर ज्योतिर्मठ अब तक 809 श्रद्धालु कर चुके चारधाम के दर्शन चारधाम यात्रा प्रबंधन और नियंत्रण संगठन के अनुसार 23 नवंबर तक 809 श्रद्धालु चारों गद्दीस्थल पर दर्शन को पहुंच चुके हैं। इस साल हेमकुंड समेत चारधाम यात्रा पर 65 लाख 65 हजार 197 यात्री पहुंचे, जो एक नया रिकॉर्ड है। इस वर्ष 19 अप्रैल से 16 नवंबर तक चारधाम यात्रा चली। इसके बाद शीतकालीन यात्रा शुरू हुई।