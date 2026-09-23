2050 तक हिमालय की नदियों में बदल जाएगी मछलियों की दुनिया, घट जाएंगी विशिष्ट प्रजातियां

सुमन सेमवाल, देहरादून। जलवायु परिवर्तन का हिमालय की नदियों में रहने वाली मछलियों पर खासा असर पड़ेगा। भारतीय वन्यजीव संस्थान (डब्ल्यूआइआइ) के विज्ञानियों के अध्ययन में अनुमान लगाया गया है कि वर्ष 2050 तक मछलियों की औसत प्रजातीय समृद्धि बढ़ती दिखाई देती है, लेकिन कई मौजूदा प्रजातियों का स्थान बदलेगा और विशिष्ट पारिस्थितिक गुणों वाली मछलियों की संख्या कम हो जाएगी।

116 मछली प्रजातियों पर अध्ययन यह बात सामने वार्षिक शोध संगोष्ठी में 'बदलते हिमालय के प्रति जैव विविधता की प्रतिक्रिया: मीठे पानी की मछलियों की दीर्घकालिक निगरानी और संरक्षण प्राथमिकता' है। शीर्षक के अध्ययन में बयां की गई। अध्ययन में पश्चिमी, मध्य और पूर्वी हिमालय की 116 मछली प्रजातियों के आंकड़ों का इस्तेमाल किया गया। आंकड़े राष्ट्रीय हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने के मिशन के तहत वर्ष 2015-2020 और 2021-2026 की मैदानी निगरानी, प्रकाशित विज्ञानी साहित्य और वैश्विक जैव विविधता डेटाबेस से लिए गए।

अध्ययन में मछली समुदायों का सबसे बड़ा बदलाव मध्य और पश्चिमी हिमालय में पाया गया। खासकर 500 से 1,500 मीटर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मछलियों में बदलाव का स्तर सबसे अधिक था। कुछ नदियों में 40 प्रतिशत से अधिक मछली समुदाय के स्थानांतरण का अनुमान लगाया गया है। इसके विपरीत पूर्वी हिमालय के मछली समुदाय तुलनात्मक रूप से अधिक स्थिर रहने का अनुमान है।