आंकड़ों का डराने वाला अनुमान! पश्चिमी हिमालय में सर्वाधिक घटेगी बर्फ, 95.9 किलो प्रति वर्ग मीटर तक होगा नुकसान

जागरण संवाददाता, देहरादून। पश्चिमी हिमालय में बर्फ की कमी सबसे तेजी से बढ़ने का अनुमान है। नए अध्ययन के अनुसार वर्ष 2100 तक यहां वसंत ऋतु में बर्फ की मात्रा में प्रति वर्ग मीटर 95.9 किलोग्राम तक कमी हो सकती है। यह उच्च उत्सर्जन वाले परिदृश्य का अनुमान है।

कम उत्सर्जन की स्थिति में भी सदी के अंत तक वसंत की बर्फ में 32 किलोग्राम प्रति वर्ग मीटर कमी का अनुमान है। वर्ष 2040 तक कमी 24.2 और 2060 तक 27.4 किलोग्राम प्रति वर्ग मीटर रहने का अनुमान लगाया गया है।

स्नो वाटर इक्विवेलेंट यह आकलन बर्फ के स्नो वाटर इक्विवेलेंट यानी बर्फ में मौजूद पानी की मात्रा के आधार पर किया गया है। अध्ययन में भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे और बिरला इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलाजी, मेसरा के विज्ञानी प्रोत्यूषा मुखोपाध्याय, टीपी सबिन स्वगता पायरा, अखौरी प्रमोद कृष्ण आदि ने योगदान किया। जिसे जर्नल आफ अर्थ सिस्टम साइंस में प्रकाशित किया गया।

रातें गर्म होने से पिघलने की रफ्तार बढ़ने का खतरा अध्ययन में पश्चिमी हिमालय के लद्दाख, जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश को मध्य और पूर्वी हिमालय की तुलना में अधिक तेजी से गर्म होता पाया गया। 1901-1930 की तुलना में यहां सर्दियों का न्यूनतम तापमान अब तक 1.23 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है, जबकि अधिकतम तापमान में वृद्धि 0.87 डिग्री रही।