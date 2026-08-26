अब 24 घंंटे मिलेगी लाइट: 25 साल तक 1320 मेगावॉट बिजली खरीद सकेगा उत्तराखंड, अदाणी पावर से करार मंजूर

राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून। बिजली की बढ़ती मांग पूरा करने और भविष्य में बिजली खरीद की लागत में अनिश्चितता कम करने के दृष्टिगत उत्तराखंड पावर कारपोरेशन लिमिटेड (यूपीसीएल) अगले 25 साल तक अदाणी पावर लिमिटेड से 5.746 रुपये प्रति यूनिट की दर से 1320 मेगावॉट कोयला आधारित बिजली की खरीद कर सकेगा।

कैबिनेट ने इस सिलसिले में अदाणी पावर लिमिटेड के साथ बिजली आपूर्ति समझौते व अन्य संबंधित अभिलेखों पर हस्ताक्षर और शर्तें पूरा करने के साथ ही विद्युत नियामक आयोग से वैधानिक स्वीकृतियां प्राप्त करने के लिए यूपीसीएल को अधिकृत करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है।

अदाणी पावर लिमिटेड से बिजली आपूर्ति समझौते के लिए यूपीसीएल को कैबिनेट ने किया अधिकृत यूपीसीएल ने कोयला आधारित बिजली खरीद की दिशा में यह कदम टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से उठाया है। नियामक आयोग ने बीती आठ जुलाई को अदाणी पावर लिमिटेड के छत्तीसगढ़ स्थित संयंत्र से 1320 मेगावाट बिजली खरीद के प्रस्ताव को स्वीकृति दी थी। इस पहल के परवान चढ़ने पर राज्य के उपभोक्ताओं को चौबीस घंटे बिजली मिल सकेगी। विद्युत क्रय लागत स्थिर रहने से उपभोक्ताओं पर भी भार नहीं पड़ेगा। इसके अलावा औद्योगिक, वाणिज्यिक व पर्यटन विकास के लिए अपेक्षित ऊर्जा की उपलब्धता दीर्घकालीन अवधि तक सुनिश्चित हो सकेगी।