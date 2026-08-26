देहरादून में इन्फ्लुएंजा H1N1 के नौ नए मरीज, कुल 49 संक्रमित; स्वास्थ्य विभाग ने अस्पतालों को किया अलर्ट

जागरण संवाददाता, देहरादून। जिले में इन्फ्लुएंजा एच1 एन1 का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। मंगलवार को स्वास्थ्य विभाग 15 सैंपल की जांच में नौ मरीजों में संक्रमण की पुष्टि हुई। इनमें दो अलग अलग निजी अस्पतालों में दो व सात मरीज भर्ती हैं। संक्रमित मरीजों में चार देहरादून और दो अन्य जिलों के हैं। वहीं, तीन मरीज स्वस्थ हुए हैं। वहीं इस मामले में मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने अस्पतालों को निर्देश जारी किए हैं।

दून में इन्फ्लुएंजा के नौ नए मरीज स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार अब तक जिले में एच1 एन 1 के 118 सैंपल लिए जा चुके हैं, जिनमें 49 मरीज संक्रमित मिले हैं। इनमें 34 देहरादून और 15 अन्य जिलों के हैं। 30 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 10 मरीज अस्पतालों में उपचाराधीन हैं।