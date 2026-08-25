27 साल पहले मर चुका शख्स सड़क पर चला रहा था स्कूटी! रजिस्ट्रेशन ने खोला राज, आगरा कोर्ट ने भेजा जेल

जागरण संवाददाता, आगरा। एक स्कूटी के पंजीकरण ने कागजों में मृत ताराचंद के जीवित होने का राज खोल दिया। आरोपित ने वर्ष 1999 से कोर्ट में लंबित मुकदमे में गिरफ्तारी और कार्रवाई से बचने के लिए फर्जी प्रपत्रों की मदद से खुद को वर्ष 1998 में मृत दर्शा दिया था। पिछले वर्ष पांच नवंबर को मुकदमे के वादी राजकुमार ने ताराचंद को हरीपर्वत क्षेत्र में स्कूटी पर घूमते देखा तो उसके जीवित होने का राज खुला।

आरोपित ताराचंद सोमवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश हुआ, उसका जमानत प्रार्थना पत्र खाारिज करके जेल भेज दिया। ताराचंद ने फर्जी प्रपत्रों से खुद का मृत दिखा बंद कराई थी कार्रवाई राजकुमार शर्मा बनाम विद्या देवी आदि के बीच वर्ष 1999 से कूटरचित प्रपत्रों एवं धोखाधड़ी से संबंधित मामला न्यायालय में लंबित है। मुकदमे की सुनवाई के दाैरान विद्या देवी, चुन्नीलाल गोयल और रोशनलाल वर्मा की म़ृत्यु हो गई। न्यायालय ने उनके विरुद्ध कार्रवाई समाप्त कर दी थी। इसी मुकदमे मे हरीपर्वत के गांधी नगर निवासी ताराचंद शर्मा भी आरोपित था। उसके विरुद्ध गैर जमानतीय वारंट जारी किए गए।