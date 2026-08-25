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27 साल पहले मर चुका शख्स सड़क पर चला रहा था स्कूटी! रजिस्ट्रेशन ने खोला राज, आगरा कोर्ट ने भेजा जेल

By Digital Desk Edited By: Abhishek Saxena
Updated: Tue, 25 Aug 2026 11:06 AM (IST)

आगरा में एक व्यक्ति ने 27 साल तक खुद को कागजों में मृत दिखाकर गिरफ्तारी से बचने की कोशिश की। एक स्कूटी के पंजीकरण और उसके मोबाइल बैंक खाते से उसके जीवित होने का राज खुला, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया।

स्कूटी के रजिस्ट्रेशन से पकड़ा खुद को मृत दिखा चुका व्यक्ति।

स्कूटी के रजिस्ट्रेशन से पकड़ा खुद को मृत दिखा चुका व्यक्ति।

HighLights

  1. आरोपी ताराचंद ने 27 साल तक खुद को कागजों में मृत दिखाया

  2. स्कूटी पंजीकरण और मोबाइल बैंक खाते से जीवित होने का खुलासा

  3. कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर आरोपी को जेल भेजा

जागरण संवाददाता, आगरा। एक स्कूटी के पंजीकरण ने कागजों में मृत ताराचंद के जीवित होने का राज खोल दिया। आरोपित ने वर्ष 1999 से कोर्ट में लंबित मुकदमे में गिरफ्तारी और कार्रवाई से बचने के लिए फर्जी प्रपत्रों की मदद से खुद को वर्ष 1998 में मृत दर्शा दिया था। पिछले वर्ष पांच नवंबर को मुकदमे के वादी राजकुमार ने ताराचंद को हरीपर्वत क्षेत्र में स्कूटी पर घूमते देखा तो उसके जीवित होने का राज खुला।

आरोपित ताराचंद सोमवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश हुआ, उसका जमानत प्रार्थना पत्र खाारिज करके जेल भेज दिया।

ताराचंद ने फर्जी प्रपत्रों से खुद का मृत दिखा बंद कराई थी कार्रवाई

राजकुमार शर्मा बनाम विद्या देवी आदि के बीच वर्ष 1999 से कूटरचित प्रपत्रों एवं धोखाधड़ी से संबंधित मामला न्यायालय में लंबित है। मुकदमे की सुनवाई के दाैरान विद्या देवी, चुन्नीलाल गोयल और रोशनलाल वर्मा की म़ृत्यु हो गई। न्यायालय ने उनके विरुद्ध कार्रवाई समाप्त कर दी थी। इसी मुकदमे मे हरीपर्वत के गांधी नगर निवासी ताराचंद शर्मा भी आरोपित था। उसके विरुद्ध गैर जमानतीय वारंट जारी किए गए।

न्यू आगरा के ताराचंद के कोर्ट में हाजिर होने पर भेजा जेल

गिरफ्तारी से बचने के लिए ताराचंद शर्मा पक्ष की ओर से वर्ष 2013 में नगर निगम से बना फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र पेश किया गया, जिसमें उसे वर्ष 1998 में मृत दर्शाया गया था। हरीपर्वत पुलिस ने भी न्यायालय में 13 अगस्त 2013 को अपनी आख्या में उसके मृत होना बताया। जिस आधार पर न्यायालय ने कार्रवाई समाप्त कर दी। पांच नवंबर 2025 को वादी राजकुमार ने उसे घटिया आजम खां क्षेत्र में एक स्कूटी पर घूमते देखा।

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आरटीओ दफ्तर से मांगी जानकारी 

राजकुमार ने स्कूटी नंबर के आधार पर आरटीओ कार्यालय से जानकारी की तो पता चला कि वर्ष 2016 में वह ताराचंद शर्मा के नाम से पंजीकृत थी। वह अपने नंबर से मोबाइल बैंक खाता भी संचालित कर रहा था, जिससे उसके जीवित होने का राज खुला।