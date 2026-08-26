उत्तराखंड भाजपा ने की आठ नए प्रदेश प्रवक्ता की घोषणा, देहरादून से रवींद्र जुगरान और शादाब शम्स

राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून। भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश प्रवक्ता टोली का विस्तार करते हुए आठ नए प्रवक्ताओं की नियुक्ति की है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की सहमति के बाद प्रदेश महामंत्री एवं कार्यालय प्रभारी कुंदन परिहार ने मंगलवार को इसकी घोषणा की। देहरादून महानगर से रवींद्र जुगरान और शादाब शम्स को प्रदेश प्रवक्ता की जिम्मेदारी दी गई है।

भाजपा ने प्रदेश प्रवक्ता टोली का किया विस्तार जारी सूची के अनुसार ऊधमसिंह नगर से राजेश शुक्ला, नैनीताल से सुरेश तिवारी, कोटद्वार से अनुकृति गुसांई और विश्वजीत नेगी, देहरादून ग्रामीण से सत्यवीर चौहान तथा ऋषिकेश से मनोज जखमोला को प्रवक्ता बनाया गया है।