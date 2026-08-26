सीएम पुष्कर सिंह धामी को बागेश्वर की पवित्र छड़ी यात्रा का न्योता, संत समाज ने की भेंट

राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मंगलवार को मुख्यमंत्री आवास में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष एवं मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत रवींद्र पुरी महाराज के नेतृत्व में साधु-संतों के प्रतिनिधिमंडल ने भेंट की।

बागेश्वर से प्रारंभ होने वाली पवित्र छड़ी यात्रा के लिए मुख्यमंत्री को दिया न्योता प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री धामी को बागेश्वर से प्रारंभ होने वाली पवित्र छड़ी यात्रा के लिए आमंत्रित किया। इस दौरान यात्रा के धार्मिक एवं सांस्कृतिक महत्व पर भी चर्चा हुई। पवित्र छड़ी यात्रा सनातन परंपरा और उत्तराखंड की समृद्ध धार्मिक-सांस्कृतिक विरासत से जुड़ी महत्वपूर्ण यात्रा है। यात्रा के माध्यम से प्रदेश के विभिन्न पौराणिक तीर्थस्थलों एवं सिद्ध पीठों का भ्रमण किया जाता है।