करवाचौथ पर उत्तराखंड में बदला मौसम का मिजाज, आज 10 जिलों में बारिश-आंधी-बिजली का अलर्ट

जागरण संवाददाता, देहरादून। उत्तराखंड में करवाचौथ पर मौसम का मिजाज बदल गया। राज्य के कई इलाकों में बादल छाए रहे। वहीं श्रीनगर और कोटद्वार में बारिश हुई।

मौसम विभाग ने गुरुवार को आंशिक बादलों के बीच प्रदेश के दस जिलों में गर्जन, आकाशीय बिजली चमकने और तेज झोंकेदार हवाएं चलने की चेतावनी जारी की थी। वहीं, शुक्रवार को प्रदेश के अधिकतर क्षेत्रों में तेज वर्षा होने की संभावना जताई गई थी। इससे तापमान में गिरावट आने और मौसम में ठंडक बढ़ने के आसार हैं।

कुछ दिनों से प्रदेश में मौसम शुष्क पिछले कुछ दिनों से प्रदेश में मौसम शुष्क बना हुआ है। मैदानी क्षेत्रों में तेज धूप खिलने से दिन के तापमान में वृद्धि हुई है, जबकि न्यूनतम तापमान सामान्य बना हुआ है। इसके चलते दिन और रात के तापमान में अंतर बढ़ गया है। हालांकि, चक्रवाती तूफान अर्नब और पश्चिमी विक्षोभ के असर के बीच मौसम का मिजाज बदलने के आसार हैं।