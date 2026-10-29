Himachal Weather 29th October: हिमाचल में आज से बदलेगा मौसम, 6 जिलों में बारिश और बर्फबारी का यलो अलर्ट

राज्य ब्यूरो, शिमला। बंगाल की खाड़ी में सक्रिय भीषण चक्रवाती तूफान अर्नब की धमक अब उत्तर भारत के पर्वतीय इलाकों तक पहुंचने लगी है। हिमाचल प्रदेश में लंबे समय से शुष्क मौसम और बारिश की राह देख रहे लोगों व किसानों के लिए आगामी 48 से 72 घंटे खासे महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं।



मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने राज्य में 29 से 31 अक्टूबर के बीच मौसम में बड़े बदलाव का पूर्वानुमान जताते हुए चुनिंदा जिलों में अंधड़ और आकाशीय बिजली गिरने का यलो अलर्ट जारी किया है।

6 जिलों में बारिश की संभावना मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के निदेशक शोभित कटियार के अनुसार, चक्रवात अर्नब के प्रभाव से उत्तर भारत में नमी बढ़ेगी, जिससे 29 से 31 अक्टूबर तक हिमाचल प्रदेश का मौसम करवट लेगा। शिमला, मंडी, सोलन, सिरमौर, कुल्लू और किन्नौर में हल्की से मध्यम बारिश की प्रबल संभावना है।



इसके साथ ही, अधिक ऊंचाई वाले जनजातीय व पहाड़ी क्षेत्रों में सीजन की हल्की बर्फबारी भी देखने को मिल सकती है, जिससे तापमान में भारी गिरावट दर्ज की जाएगी।

किसानों के लिए एडवायजरी, तैयार फसल को नुकसान से बचाएं मौसम में अचानक आने वाले इस बदलाव को देखते हुए कृषि एवं बागवानी से जुड़े लोगों के लिए विशेष सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए हैं। खास तौर पर प्रदेश के अधिक ऊंचाई वाले में सेब का तुड़ान हो रहा है, जबकि इन क्षेत्रों में मक्की की फसल भी काटी जा रही है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और मौसम विभाग ने पर्यटकों एवं स्थानीय निवासियों को अनावश्यक यात्रा से बचने और प्रशासन द्वारा जारी होने वाले मौसम के बदलाव पर नजर बनाए रखने की सलाह दी है।