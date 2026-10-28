Himachal Weather 28th October: हिमाचल बारिश और बर्फबारी बढ़ाएगी ठंड, 3 दिन तक तेवर दिखा सकता है मौसम

जागरण टीम, शिमला। हिमाचल प्रदेश में बारिश और बर्फबारी के फिर से आसार बन रहे हैं। करवाचौथ का चांद भी बादलों में छिप सकता है। बुधवार को मौसम साफ रहने का अनुमान है। लेकिन वीरवार से मौसम के करवट लेने की संभावना बन रही है। 29 अक्टूबर से ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी और निचले कुछ इलाकों में बारिश के आसार हैं। ऐसे में ठंड में इजाफा हो सकता है।

तीन दिन मौसम बारिश और बर्फबारी वाला रह सकता है। 31 अक्टूबर तक मौसम विशेषज्ञों ने बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई है। इसके बाद एक और दो नवंबर को भी कुछ जगह बारिश हो सकती है। माइनस में पहुंच रहा तापमान गत दिनों हुई बर्फबारी के बाद हिमाचल प्रदेश में सुबह-शाम व रात को ठंड पड़ रही है। लाहुल स्पीति के केलंग व कुकुमसेरी में तापमान माइनस में पहुंच रहा है। यहां पहुंच रहे पर्यटक भी ऐसे मौसम का अनुभव ले रहे हैं।