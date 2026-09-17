जम्मू में पश्चिमी विक्षोभ पड़ा कमजोर... उत्तराखंड में भी धीमी हुई बरसात, कब होगी भारत से मानसून की विदाई?

जागरण संवाददाता, देहरादून। उत्तराखंड में मानसून की रफ्तार अब धीमी पड़ने लगी है। मैदानी क्षेत्रों में मौसम शुष्क होने के साथ ही दिनभर धूप खिलने से तापमान में बढ़ोतरी होने लगी है। वहीं, पर्वतीय क्षेत्रों में बौछारों का दौर जारी है।

खासकर कुमाऊं मंडल के कुछ इलाकों में झमाझम वर्षा हो रही है। मौसम विभाग ने गुरुवार को पर्वतीय जिलों में गरज के साथ बारिश और आकाशीय बिजली चमकने की आशंका जताते हुए यलो अलर्ट जारी किया है। हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना मौसम विभाग के अनुसार, गुरुवार को प्रदेश के पर्वतीय जनपदों में कहीं-कहीं हल्की से मध्यम वर्षा और गर्जन के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। हरिद्वार और ऊधमसिंह नगर में भी कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है।