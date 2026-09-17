UP Weather Today: 22 सितंबर से उत्तर प्रदेश से विदा हो जाएगा मानसून, थम जाएगी बारिश

जागरण संवाददाता, लखनऊ। यूपी में मानसून अब विदाई की ओर बढ़ रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक, 19 सितंबर के आसपास पश्चिमी यूपी से मानसून की वापसी शुरू होगी। अब प्रदेश में भी लगभग मानसूनी बारिश पर लगाम लग चुकी है। अधिकतर जिलों में तेज धूप हो रही है।

इस बार राज्य में मानसून का मिजाज शुरू से ही उतार-चढ़ाव भरा रहा। जून-जुलाई में बारिश की कमी रही, लेकिन अगस्त में अच्छी वर्षा ने इसकी भरपाई कर दी। इस सीजन में अब तक उत्तर प्रदेश में सामान्य से चार प्रतिशत कम बरसात हुई है।

वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह के अनुसार, 20 सितंबर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश एवं 22 सितंबर से पूरे राज्य में वर्षा थम जाने के साथ ही मौसम शुष्क होने की संभावना है। 19 सितंबर के आसपास पश्चिमी राजस्थान से मानसून वापसी आरंभ होने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हो रही हैं। बुधवार को पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में मध्यम से भारी वर्षा हुई।