Bihar Weather Update: बिहार में अगले 2 से 3 दिनों तक जारी रहेगा बारिश का दौर, 18 जिलों में अलर्ट जारी

जागरण संवाददाता, पटना। प्रदेश में मानसून की सक्रियता होने के कारण राजधानी सहित अलग-अलग भागों में वर्षा की गतिविधियां बनी हुई हैं। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान पटना सहित 18 जिलों में मेघ गर्जन, वज्रपात के साथ हल्की वर्षा के आसार है। जबकि, तीन जिलों के जमुई, मुंगेर एवं नवादा में भारी वर्षा को लेकर चेतावनी जारी की गई है।

तापमान में उतार-चढ़ाव की स्थिति बने रहने के साथ उमस का प्रभाव बना रहेगा। बीते 24 घंटे के दौरान प्रदेश के अलग-अलग भागों में वर्षा दर्ज की गई। खगड़िया के चौथम में 72.2 मिमी सर्वाधिक वर्षा दर्ज की गई। 17 जिलों के अधिकतम तापमान में वृद्धि बुधवार को पटना सहित 17 जिलों के अधिकतम तापमान में वृद्धि दर्ज की गई। पटना का अधिकतम तापमान 34.5 डिग्री सेल्सियस एवं 37.3 डिग्री सेल्सियस के साथ भभुआ कैमूर में सर्वाधिक तापमान दर्ज किया गया।

बुधवार को पटना सहित गया, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सुपौल, मोतिहारी, मधेपुरा, जीरादेई , अरवल में छिटपुट वर्षा से उमस का प्रभाव बना रहा। राजधानी में 10.3 मिमी वर्षा दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार अगले दो से तीन दिनों के दौरान अलग-अलग भागों के एक या दो स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना है।

प्रमुख शहरों में दर्ज हुई वर्षा बांका में 70.4 मिमी, दरभंगा के बहादुरपुर में 70 मिमी, समस्तीपुर के हसनपुर में 69.4 मिमी, शिवजीनगर में 56.2 मिमी, पूर्णिया के धमदाहा में 56 मिमी, मुजफ्फरपुर के मुसहरी में 49.8 मिमी, मधेपुरा के अलालनगर में 49.2 मिमी दर्ज की गई।

किशनगंज के तैयबपुर में 44.4 मिमी, मधुबनी के खुटौना में 44.2 मिमी, समस्तीपुर के वारिसनगर में 38.2 मिमी, मधुबनी के झंझारपुर में 35.6 मिमी, मधुबनी के पंडौल में 32.4 मिमी, समस्तीपुर में 32.2 मिमी, दरभंगा के अलीनगर में 31.2 मिमी, सहरसा के सौर बाजार में 28.2 मिमी दर्ज की गई।