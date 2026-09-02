उत्तराखंड में आज भी भारी बारिश के आसार, अब तक 11 लोगोंं की मौत और दो लापता

जागरण संवाददाता, देहरादून। उत्तराखंड में आज बुधवार को भी भारी बारिश के आसार हैं। यहां सुबह देहरादून में मौसम ने करवट ले ली है। जिले के अधिकांश हिस्सों में बादल छाए हुए हैं, जबकि त्यूणी क्षेत्र में हल्की बारिश दर्ज की गई। चकराता में बादलों के साथ कोहरा छाया है। जनपद में आपदा से संबंधित स्थिति फिलहाल सामान्य बताई गई है।

कोटद्वार व आसपास के क्षेत्रों में छाए हैं हल्के बादल। नजीबाबाद बुवाखाल राष्ट्रीय राजमार्ग पर दुगड्डा के समीप चूना धारा में बीती रात मलबे के साथ बड़ा बोल्डर सड़क पर आ गया, जिससे राजमार्ग पर यातायात बाधित हो गया। रात में ही बोल्डर को हटा कर यातायात को सुचारू कर दिया गया। कांडी-लक्ष्मणझूला मोटर मार्ग भी जगह जगह मलबा आने के कारण बंद पड़ा है। अन्य मार्गों पर यातायात सुचारू है।

ऋषिकेश में नीलकंठ मोटर मार्ग बाधित ऋषिकेश। लक्ष्मण झूला-नीलकंठ मोटर मार्ग पर फूलचट्टी के समीप पहाड़ी से मलबा आने के कारण मार्ग बाधित हो गया है। अचानक सड़क पर भारी मात्रा में मलबा आ जाने से आवाजाही पूरी तरह ठप हो गई है।

मार्ग बाधित होने से पर्वतीय क्षेत्रों से ऋषिकेश की ओर आ रहे वाहनों और नीलकंठ धाम के दर्शन को जा रहे श्रद्धालुओं के वाहनों की दोनों ओर लंबी कतारें लग गई हैं। सूचना पर लोक निर्माण विभाग, दुगड्डा की टीम जेसीबी मशीन के साथ मौके पर पहुंची और मलबा हटाने का कार्य शुरू कर दिया है। विभाग का कहना है कि जल्द ही मार्ग को सुचारू कर दिया जाएगा।

देहरादून-नैनीताल समेत तीन जिलों में भारी वर्षा का अलर्ट उत्तराखंड में मानसून के तेवर तल्ख बने हुए हैं। पहाड़ से मैदान तक घने बादलों का डेरा है। अधिकांश क्षेत्रों में भारी वर्षा का दौर जारी है। लगातार वर्षा से नदियां उफान पर हैं, निचले इलाकों में जलभराव से जनजीवन प्रभावित है, जबकि पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन के कारण यातायात व्यवस्था पर भी असर पड़ रहा है।

आकाशीय बिजली की चमक और बादलों की तेज गर्जना से लोग सहमे हुए हैं। बुधवार को भी प्रदेश में देहरादून-नैनीताल समेत तीन जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश को लेकर आरेंज अलर्ट जारी किया गया है। नजीबाबाद बुवाखाल राष्ट्रीय राजमार्ग बंद कोटद्वार व आसपास के क्षेत्रों में हल्के बादल छाए हैं। नजीबाबाद बुवाखाल राष्ट्रीय राजमार्ग पर दुगड्डा के समीप चूना धारा में बीती रात मलबे के साथ बड़ा बोल्डर सड़क पर आ गया, जिससे राजमार्ग पर यातायात बाधित हो गया। रात में ही बोल्डर को हटा कर यातायात को सुचारू कर दिया गया। कांडी-लक्ष्मणझूला मोटर मार्ग भी जगह जगह मलबा आने के कारण बंद पड़ा है। अन्य मार्गों पर यातायात सुचारू है।

11 की मौत और दो लोग लापता वहीं मंगलवार को उत्तराखंड में भूस्खलन और नदी के उफान में बहने से 11 लोगों की मौत हो गई और दो लोग लापता हैं। बारिश के करण नहरों में तेज बहाव के कारण दून में दो बच्चे बह गए। इनमें एक एक बच्चे का शव बरामद कर लिया है, जोकि चंद्रबनी स्थित वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट में साइंटिस्ट का बेटा है जबकि बालावाला क्षेत्र में बहे बच्चे की तलाश जारी है। मंगलवार दोपहर को चंद्रबनी स्थित वाइल्ड लाइफ में साइंटिस्ट गोपी जेवी का 11 वर्षी बेटा सम्राट घर के बाहर खेल रहा था। खेलते-खेलते वह नहर में गिर गया और तेज बहाव में बह गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बच्चे का शव बडोवाला से बरामद किया

वहीं दूसरी ओर रायपुर थाना पुलिस को गुलर घाटी रोड स्थित बालावाला में एक बच्चे के बहने की सूचना मिली। सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची। रेस्क्यू के लिए एसडीआरएफ व फायर ब्रिगेड को मौके पर बुलाया गया। काफी देर तक तलाश करने के बावजूद बच्चे का पता नहीं लग पाया है। बहे बच्चे की पहचान केपी निवासी बालावाला उम्र 10 वर्ष के रूप में हुई है। केपी के माता-पिता श्रमिक हैं जोकि मूल रूप से ग्राम पीपरोला कुंवरपुर जिला लखीमपुर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। बच्चा शारीरिक रूप से दिव्यांग है।

प्रेमनगर स्थित कंडोली-बिधोली पुल के पास आए रपटे में दो वाहन बह गए। वाहनों में दो युवतियां व तीन युवक सवार थे। सूचना पर पहुंची प्रेमनगर कोतवाली पुलिस, एनडीआरएफ व एसडीआरएफ की रेस्क्यू टीमों ने दो युवक व एक युवती को बहने से बचा लिया, लेकिन एक छात्र व छात्रा की मौत हो गई।

संयुक्त रूप से चले रेस्क्यू अभियान के दौरान नदी के बीच बह रही हरियाणा नंबर की स्कार्पियो में सवार दो युवकों में से एक युवक संभव निवासी हरियाणा उम्र 22 वर्ष को सुरक्षित बाहर निकाला गया, जबकि उसके साथी अक्षय निवासी जयपुर राजस्थान उम्र 21 वर्ष की घटना में मृत्यु हो गई। अक्षय प्रेमनगर स्थित एक निजी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर रहा था।

रपटे में बहे दूसरे वाहन राजस्थान नंबर के क्रेटा वाहन में एक युवक तथा दो युवतियां सवार थी, जिनमें से वाहन सवार दो युवकों अंश बवेजा निवासी श्री गंगानगर राजस्थान उम्र 22 वर्ष व बीबीए एलएलबी की छात्रा सहज प्रीत कौर को सकुशल रेस्क्यू किया गया, जबकि वाहन सवार एक अन्य युवती कनन सचदेवा निवासी पीली बंगा हमुनगढ़ गंगानगर राजस्थान उम्र 19 वर्ष की मृत्यु हो गई। कनन टाटिया यूनिवर्सिटी श्रीगंगानगर में एमबीबीएस की छात्रा थी। पुलिस द्वारा दोनों मृतकों के शवों को कोरोनेशन अस्पताल भिजवाया।

पौड़ी के थाना पैठाणी क्षेत्र में पश्चिमी नयार नदी में एक महिला के बहने का मामला सामने आया है। घटना के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया। पुलिस व एसडीआरएफ ने महिला की तलाश के लिए सर्च अभियान तेज कर लिया है। थाना पैठाणी पुलिस ने थाना सतपुली पुलिस ने सर्च ऑपरेशन में सहयोग का आह्वान किया है।

मंगलवार की शाम को पैठाणी में बनास गांव के समीप एक महिला के पश्चिमी नयार नदी में बहने की सूचना पर तहसील प्रशासन चाकीसैंण व थाना पैठाणी पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। जहां महिला की तलाश के लिए सर्च अभियान चलाया गया। पुलिस को घटना की सूचना कानूनगो चाकीसैंण विजेंद्र सिंह गुसाईं ने दी। थानाध्यक्ष पैठाणी सुनील रावत ने बताया कि बनास गांव के समीप पश्चिमी नयार नदी में ग्राम पल्ली के नागधार तोक निवासी दलवीर सिंह सिंह की पत्नी आशा देवी (33) बह गई हैं। महिला के बहने के कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाए हैं। महिला ने हरे रंग के कपड़े पहने हुए थे।

पौड़ी में उत्तराखंड-उत्तर प्रदेश की सीमा पर सनेह क्षेत्र में कोलहू नदी पार करते समय मोटरसाइकिल सवार पति-पत्नी और उनकी एक वर्षीय बच्ची पानी के तेज बहाव में बह गए।हादसे में लोगों ने किसी तरह पति को तो बचा लिया, लेकिन मां और मासूम बच्ची की डूबने से मौत हो गई। घटना के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है।

घटना मंगलवार दोपहर करीब दो बजे की है। सिगड्डी क्षेत्र के जंगल में रहने वाला वन गुज्जर सद्दाम पुत्र रोशनदीन अपनी पत्नी जेनम (23 वर्ष) व एक वर्षीय पुत्री शहजादी उर्फ आफिया के साथ उत्तर प्रदेश जनपद बिजनौर ग्राम कोटकादार में अपनी बहन से मिलने गया हुआ था। वापसी के दौरान दोपहर करीब दो बजे वह कोलहू नदी के समीप पहुंचा तो नदी का बहाव बहुत तेज था। सद्दाम ने किनारे ही अपनी मोटरसाइकिल खड़ी कर दी और नदी का वेग कम होने का इंतजार करने लगा।

चीख पुकार सुन आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और उन्होंने सद्दाम को तो नदी से बाहर निकाल दिया। लेकिन, सद्दाम की पत्नी जेनम व उसकी एक वर्षीय बेटी शहजादी बहते हुए काफी दूर चले गए। सूचना के बाद सद्दाम की बहन के गांव कोटकादार से भी लोग मौके पर पहुंच गए थे। करीब एक घंटे तक तलाशी अभियान चलाने के बाद लोगों ने को घटनास्थल से एक किलोमीटर दूर मां व बेटी का शव बरामद हुआ।

मां-बेटी और इकलौते भाई की मौत से टूटा परिवार अल्मोड़ा में चार माह बाद जिस घर में शादी की शहनाई गूंजनी थी, वहां मंगलवार तड़के मौत का मातम पसरा था। गुलाब राम की पोती रजनी की दिसंबर में शादी होनी थी। परिवार शादी की तैयारियों में जुटने की तैयारी कर रहा था। मां की आंखों में बेटी को दुल्हन के रूप में देखने के अरमान थे, लेकिन तड़के आई तेज बारिश और मलबे ने परिवार के सारे सपने एक पल में उजाड़ दिए।

हवालबाग के वड्यूड़ा गांव में रात करीब ढाई बजे तेज गर्जना के साथ भारी मलबा घर के भीतर घुस गया। घर के बीच वाले कमरे में सो रहे रजनी की मां प्रेमा देवी, बहन कल्पना आर्या और इकलौते भाई मनीष कुमार को संभलने तक का मौका नहीं मिला। तीनों मलबे में दब गए और उनकी मौत हो गई।

रजनी उस रात अल्मोड़ा में थी। हादसे की खबर मिलने के बाद से उसका रो-रोकर बुरा हाल है। जिस मां के हाथों से उसे दिसंबर में दुल्हन बनकर विदा होना था, वही मां अब इस दुनिया में नहीं है। बहन और इकलौते भाई को खोने का सदमा भी रजनी को अंदर तक तोड़ गया है।