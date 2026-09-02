देहरादून में भारी बारिश से मांडूवाला-सौड़ा पुल टूटा, ग्रामीणों की आवाजाही पर संकट

जागरण संवाददाता, देहरादून। सोमवार रात हुई मूसलधार वर्षा ने मांडूवाला से सौड़ा गांव को जोड़ने वाले पुल की हालत बिगाड़ दी। भारी पानी के दबाव में पुल का एक हिस्सा टूट गया। पुल टूटने से सैकड़ों ग्रामीणों के आवागमन पर संकट खड़ा हो गया है। हालात यह हैं कि जरूरी काम से आने-जाने वाले ग्रामीणों को जान जोखिम में डालकर नदी पार करनी पड़ रही है।

कई वर्ष पूर्व वन विभाग की ओर से बनाया गया यह पुल मांडूवाला और सौड़ा गांव समेत आसपास की ग्रामीण आबादी के लिए आवाजाही का महत्वपूर्ण जरिया था। सोमवार रात बारिश के दौरान नदी का जलस्तर और बहाव बढ़ने से पुल का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त होकर टूट गया। पुल के टूटने के बाद ग्रामीणों के सामने सुरक्षित आवाजाही का संकट खड़ा हो गया है।



नदी में उतरकर रास्ता तलाशते ग्रामीण

पुल टूटने के बाद सामने आई तस्वीरें व्यवस्था की गंभीरता बताने के लिए काफी हैं। आवागमन का रास्ता बंद होने पर कई ग्रामीण नदी के तेज बहाव के बीच उतरकर दूसरी ओर जाते दिखाई दिए। बारिश के दौरान नदी का बहाव बढ़ने की स्थिति में यह रास्ता कभी भी बड़े हादसे का कारण बन सकता है।

टूटा पुल, जोखिम भरी राह: मांडूवाला-सौड़ा पुल का एक हिस्सा टूटने के बाद ग्रामीणों के लिए सुरक्षित आवाजाही का रास्ता बंद हो गया है। रोजमर्रा के जरूरी कामों के लिए लोग जान हथेली पर रखकर उफनती नदी पार करने को विवश हैं। तेज बहाव के बीच नदी में उतरकर रास्ता पार करते ग्रामीण किसी बड़े हादसे को न्योता देते नजर आ रहे हैं। -राजेश बडथवाल

विधायक ने किया निरीक्षण

पुल क्षतिग्रस्त होने की सूचना के बाद सहसपुर क्षेत्र के विधायक सहदेव सिंह पुंडीर ने वन विभाग के कार्मिकों के साथ मौके का निरीक्षण किया। उन्होंने क्षतिग्रस्त हिस्से का जायजा लेते हुए विभागीय अधिकारियों को शीघ्र पुल दुरुस्त कराने के निर्देश दिए, ताकि ग्रामीणों की आवाजाही बहाल हो सके। वर्षा ने पुल तोड़ा, अब मरम्मत में देरी ग्रामीणों पर भारी न पड़े, यह सबसे बड़ी चुनौती है।