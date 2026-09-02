Uttarakhand Weather: नैनीताल-बागेश्वर-देहरादून में भारी से बहुत भारी वर्षा की चेतावनी, आरेंज अलर्ट; 3 जिलों के स्कूल बंद

जागरण संवाददाता, देहरादून। Uttarakhand Weather: उत्तराखंड में मानसून के तेवर तल्ख बने हुए हैं। पहाड़ से मैदान तक घने बादलों का डेरा है और अधिकांश क्षेत्रों में भारी बारिश का दौर जारी है। लगातार वर्षा से नदियां उफान पर हैं, निचले इलाकों में जलभराव से जनजीवन प्रभावित है, जबकि पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन के कारण यातायात व्यवस्था पर भी असर पड़ रहा है।

आकाशीय बिजली की चमक और बादलों की तेज गर्जना से लोग सहमे हुए हैं। आज भी प्रदेश में देहरादून-नैनीताल समेत तीन जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। नैनीताल-बागेश्वर-देहरादून में भारी से बहुत भारी वर्षा की चेतावनी मंगलवार को कुमाऊं में जोरदार बारिश हुई

भीमताल में सर्वाधिक 158 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई

नैनीताल में 154, मुक्तेश्वर में 114, धारी में 110, मुक्तेश्वर में 97 और कोश्याकुटोली में 93 मिलीमीटर बारिश हुई

झूलाघाट में 75.5, कालाढूंगी में 66.5, बेतालघाट में 61.5 और रायवाला में 60.5 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई

देहरादून में 57 मिलीमीटर, कालसी में 55, शीतलाखेत में 54.5, पाटी में 53, पंचेश्वर में 51 और हल्द्वानी में 48.5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई कई इलाकों में जमकर बरसा पानी, नदियां उफान पर वहीं, सोमवार रात को देहरादून और हरिद्वार में बारिश आफत बन गई। यहां कई इलाकों में 100 मिमी से अधिक वर्षा हुई। जिससे आवासीय क्षेत्रों में बाढ़ जैसे हालात बन गए और घरों में पानी व मलबा घुस गया। नैनीताल में बीती रात से बारिश थमी है, घने बादल छाए हुए हैं। झील से 18 इंच पानी की निकासी हुई है। निकासी द्वार 24 घंटे से खुले हैं। नैनीताल में 40 सड़कें बंद हैं और यहां आज ऑरेंज अलर्ट के चलते विद्यालयों में अवकाश घोषित किया गया है।