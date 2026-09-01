दिल्ली-एनसीआर में मौसम ने ली करवट, झमाझम बारिश से बदला मिजाज

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर के कई इलाकों में मंगलवार शाम को हल्की बारिश हुई, जिससे मौसम का मिजाज बदल गया। दिन भर की हल्की गर्मी से लोगों को राहत मिली। वहीं, इस दौरान कई इलाकों में जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई।

राजधानी के लक्ष्मी नगर आईटीओ में हल्की बारिश दर्ज की गई। वहीं नोएडा के सेक्टर 16, 18 और 15 में भी बारिश हुई, जिससे इन इलाकों में तापमान में गिरावट महसूस की गई। मौसम विभाग ने इससे पहले हल्की बारिश की संभावना जताई थी।