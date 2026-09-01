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कांग्रेस नेता उदित राज हिरासत में लिए गए, केशव कुंज आरएसएस मुख्यालय के बाहर कर रहे थे प्रदर्शन

By AgencyEdited By: Sonu Suman
Updated: Tue, 01 Sep 2026 04:54 PM (GMT+05:30)

कांग्रेस नेता उदित राज को दिल्ली में केशव कुंज आरएसएस मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन करते हुए हिरासत में लिया गया। ...और पढ़ें

दिल्ली में कांग्रेस नेता उदित राज आरएसएस मुख्यालय के बाहर हिरासत में।

दिल्ली में कांग्रेस नेता उदित राज आरएसएस मुख्यालय के बाहर हिरासत में।

HighLights

  1. कांग्रेस नेता उदित राज दिल्ली में हिरासत में लिए गए।

  2. केशव कुंज आरएसएस मुख्यालय के बाहर कर रहे थे प्रदर्शन।

  3. राहुल गांधी पर एफआईआर और मनुस्मृति जलाने का विरोध।

एएनआई, नई दिल्ली। दिल्ली में कांग्रेस नेता उदित राज को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। वे अन्य पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ केशव कुंज आरएसएस मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे। यह प्रदर्शन हल्द्वानी 'शुद्धिकरण' विवाद को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज एफआईआर के विरोध में किया जा रहा था।

उदित राज ने हिरासत में लिए जाने के बाद कहा, “मुझे हिरासत में लिया गया है। मैं केशव कुंज आरएसएस मुख्यालय आया था... मैंने मनुस्मृति जलाई। हमारे नेता मल्लिकार्जुन खड़गे का अपमान हुआ है और राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।”

स्थिति नियंत्रण में लेने के लिए पुलिस ने की कार्रवाई 

प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरएसएस मुख्यालय के बाहर नारेबाजी की। पुलिस ने स्थिति नियंत्रण में लेने के लिए उदित राज सहित कई लोगों को हिरासत में लिया।

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