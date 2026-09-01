कांग्रेस नेता उदित राज हिरासत में लिए गए, केशव कुंज आरएसएस मुख्यालय के बाहर कर रहे थे प्रदर्शन

एएनआई, नई दिल्ली। दिल्ली में कांग्रेस नेता उदित राज को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। वे अन्य पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ केशव कुंज आरएसएस मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे। यह प्रदर्शन हल्द्वानी 'शुद्धिकरण' विवाद को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज एफआईआर के विरोध में किया जा रहा था।

उदित राज ने हिरासत में लिए जाने के बाद कहा, “मुझे हिरासत में लिया गया है। मैं केशव कुंज आरएसएस मुख्यालय आया था... मैंने मनुस्मृति जलाई। हमारे नेता मल्लिकार्जुन खड़गे का अपमान हुआ है और राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।”