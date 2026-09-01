कांग्रेस नेता उदित राज हिरासत में लिए गए, केशव कुंज आरएसएस मुख्यालय के बाहर कर रहे थे प्रदर्शन
कांग्रेस नेता उदित राज को दिल्ली में केशव कुंज आरएसएस मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन करते हुए हिरासत में लिया गया। ...और पढ़ें
HighLights
कांग्रेस नेता उदित राज दिल्ली में हिरासत में लिए गए।
केशव कुंज आरएसएस मुख्यालय के बाहर कर रहे थे प्रदर्शन।
राहुल गांधी पर एफआईआर और मनुस्मृति जलाने का विरोध।
एएनआई, नई दिल्ली। दिल्ली में कांग्रेस नेता उदित राज को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। वे अन्य पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ केशव कुंज आरएसएस मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे। यह प्रदर्शन हल्द्वानी 'शुद्धिकरण' विवाद को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज एफआईआर के विरोध में किया जा रहा था।
उदित राज ने हिरासत में लिए जाने के बाद कहा, “मुझे हिरासत में लिया गया है। मैं केशव कुंज आरएसएस मुख्यालय आया था... मैंने मनुस्मृति जलाई। हमारे नेता मल्लिकार्जुन खड़गे का अपमान हुआ है और राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।”
#WATCH | Delhi: Congress leader Udit Raj says, "I have been detained. I came to the Keshav Kunj RSS headquarters... I burnt the Manusmriti. Our leader Mallikarjun Kharge was disrespected, and an FIR has been registered against Rahul Gandhi..." https://t.co/OcGMhKH951 pic.twitter.com/zWkmyyMFmh— ANI (@ANI) September 1, 2026
स्थिति नियंत्रण में लेने के लिए पुलिस ने की कार्रवाई
प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरएसएस मुख्यालय के बाहर नारेबाजी की। पुलिस ने स्थिति नियंत्रण में लेने के लिए उदित राज सहित कई लोगों को हिरासत में लिया।
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