Uttarakhand Weather: आज पांच जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, चमोली में अतिवृष्टि के बाद दबे वाहन

जागरण संवाददाता, देहरादून। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज फिलहाल बदला-बदला है। पहाड़ी क्षेत्रों में जहां रुक-रुककर वर्षा और बौछारों का दौर जारी है, वहीं मैदानी इलाकों में चटख धूप निकलने से उमसभरी गर्मी बढ़ गई है।

नारायणबगड़ में अतिवृष्टि

शुक्रवार रात को चमोली जिले में बारिश हुई। नारायणबगड़ में अतिवृष्टि से बाजार में जलभराव हो गया। यहां दुकानों में पानी और मलबा घुस गया। मलबे में वाहन दब गए।

देहरादून में शुक्रवार को दिनभर तेज धूप रही, जिससे तापमान में उछाल दर्ज किया गया। शाम होते-होते मौसम ने करवट ली और बादल घिरने के साथ तेज बौछार पड़ी। झमाझम वर्षा से तापमान में गिरावट आई और रात को मौसम सुहाना हो गया।