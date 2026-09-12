उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में भारी बारिश का कहर: बेली ब्रिज बहा, काली नदी पर बनी झील... अलर्ट जारी

जागरण संवाददाता, पिथौरागढ़। उत्तराखंड की सीमांत तहसील धारचूला में भारत और नेपाल सीमा क्षेत्र में शुक्रवार की रात्रि को भारी वर्षा हुई। शुक्रवार की रात 11:30 बजे के आसपास से हुई भारी वर्षा के दौरान कूलागाड़ एक बार फिर उफान पर आ गया।

भारी मलबा बोल्डर के गिरने से टनकपुर तवाघाट हाईवे में चीन सीमा को जोड़ने वाला पहला कूलागाड़ का नवनिर्मित बेली ब्रिज बह गया है इतना ही नहीं यहां पर पुराने बेली ब्रिज भी नजर नहीं आ रहा है। चीन सीमा का संपर्क पूरी तरह भंग हो चुका है। व्यास, दारमा और चौदास घाटिया अलग थलग हो चुकी हैं।