तेज बारिश में नोएडा एयरपोर्ट के फोरकोर्ट में पहुंचा पानी, अलर्ट कर्मचारियों ने नहीं होने दिया जलभराव

जागरण संवाददाता, जेवर (ग्रेटर नोएडा)। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर के फोरकोर्ट एरिया में शुक्रवार दोपहर हुई तेज और तिरछी वर्षा के कारण पानी पहुंच गया। फोरकोर्ट से पार्किंग की ओर जाने वाले अंडरपास में भी पानी पहुंचने लगा। पैदल यात्रियों के लिए गंगा घाट जैसी दिखने वाली बनी सीढ़ियों से होता हुआ अंडरपास की तरफ बढ़ने लगा।

सीढ़ियों पर पानी की वजह से फिसलन बढ़ती देख कुछ देर के लिए उन्हें बंद कर यात्रियों की स्वचलित सीढ़ियों से पार्किंग की तरफ आवाजाही सुचारू रखी गई। स्थिति को देखते हुए एयरपोर्ट प्रबंधन ने कर्मचारियों को पानी को आगे बढ़ने से रोकने और व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए लगा दिया।

मशीनों व कर्मियों की मदद से पानी की निकासी सुनिश्चित की गई। जिससे एयरपोर्ट आने जाने वाले यात्रियों को ज्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। लगातार निगरानी से नहीं हुआ जलभराव शुक्रवार दोपहर लगभग डेढ़ बजे अचानक तेज वर्षा शुरू हो गई। हवा के साथ तिरछी वर्षा का पानी फोरकोर्ट एरिया में पहुंचने के बाद अंडरपास की ओर बढ़ने लगा। उधर पार्किंग की तरफ बने ढलान से भी अंडरपास तक पानी आने लगा।

एयरपोर्ट प्रबंधन ने वर्षा के पूर्वानुमान को देखते हुए पहले से तैनात कर्मचारियों की टीम को तत्काल मौके पर लगा। कर्मचारियों ने जलभराव होने का इंतजार करने के बजाय बहकर पहुंच रहे पानी की निकासी शुरू कर दी। लगातार निगरानी और समय रहते पानी की निकासी किए जाने से अंडरपास में जलभराव की स्थिति पैदा नहीं हो सकी।