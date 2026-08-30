Uttarakhand Weather: मानसून फिर सक्रिय, 2 सितंबर तक भारी बारिश; देहरादून सहित 8 जिलों में आज यलो अलर्ट
Uttarakhand Weather: देहरादून सहित आठ जिलों में येलो अलर्ट और सोमवार को चार जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जिससे जलभराव और आवाजाही में परेशानी हो रही है।
HighLights
उत्तराखंड में मानसून ने फिर जोर पकड़ा, भारी बारिश जारी।
मौसम विभाग ने 2 सितंबर तक भारी बारिश की चेतावनी दी।
देहरादून, बागेश्वर, चमोली, नैनीताल में ऑरेंज अलर्ट जारी।
जागरण संवाददाता, देहरादून। Uttarakhand Weather:उत्तराखंड में मानसून ने फिर जोर पकड़ लिया है। कई जिलों में भारी बारिश के दौर जारी हैं। साथ ही आने वाले दिनों में भी भारी बारिश से राहत मिलने के आसार कम हैं। मौसम विभाग ने दो सितंबर तक प्रदेश के ज्यादातर जिलों में कहीं-कहीं भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है।
अगस्त के अंत और सितंबर की शुरुआत में कम दबाव के क्षेत्र बनने से बारिश का दौर आगे भी जारी रहने की संभावना जताई गई है।
आज आठ जिलों में यलो अलर्ट
शनिवार को भी प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश के दौर जारी रहे। देहरादून में शुक्रवार रात की मूसलाधार बारिश के बाद शनिवार शाम फिर जोरदार बारिश हुई। करीब दो घंटे की बारिश ने शहर को जलमग्न कर दिया। कई इलाकों में भारी जलभराव हुआ और नदियां उफान पर आ गईं। सड़कों पर पानी भरने से लोगों को आवाजाही में भी परेशानी झेलनी पड़ी।
नए मौसम सिस्टम से बढ़ी बारिश
मौसम विभाग ने आज भी बारिश के दौर जारी रहने की आशंका जताई है। रविवार को यलो अलर्ट के तहत देहरादून, पौड़ी, टिहरी, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, चमोली, नैनीताल और बागेश्वर में कहीं-कहीं भारी बारिश की संभावना है। वहीं, चंपावत, ऊधम सिंह नगर समेत प्रदेश के सभी जिलों में कहीं-कहीं गरज-चमक के साथ आकाशीय बिजली चमकने और बारिश के तीव्र से अति तीव्र दौर होने की आशंका है।
सोमवार को देहरादून समेत चार जिलों में ऑरेंज अलर्ट
सोमवार को मौसम और ज्यादा तल्ख रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने देहरादून, बागेश्वर, चमोली और नैनीताल में भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में आकाशीय बिजली के साथ बारिश के अति तीव्र से अत्यंत तीव्र दौर होने की भी संभावना है।
दून समेत आसपास के क्षेत्रों भीषण जलभराव
मौसम विभाग के अनुसार, नए मौसमी सिस्टम के प्रभाव से अगले कुछ दिन भारी बारिश जारी रह सकती है। इसके बाद सितंबर के मध्य से मानसून की विदाई की प्रक्रिया क्रमिक रूप से शुरू होने की संभावना है।
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