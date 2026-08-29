Uttarakhand Weather: संडे से मानसून फिर होगा एक्टिव, आज रुद्रप्रयाग-पिथौरागढ़ सहित 5 जिलों भारी बारिश का यलो अलर्ट

जागरण संवाददाता, देहरादून। Uttarakhand Weather: उत्तराखंड में पहाड़ों पर बारिश का सिलसिला जारी है, जबकि निचले इलाकों में भी रुक-रुककर मध्यम बौछारें पड़ रही हैं। हालांकि, फिलहाल भारी वर्षा का दौर कुछ थमा है, लेकिन आने वाले दिनों में बारिश फिर जोर पकड़ सकती है।

मौसम विभाग ने आज प्रदेश के सभी जिलों में हल्की से मध्यम वर्षा और गर्जन के साथ बौछारों की संभावना जताई है। इसके बाद रविवार से मानसून फिर जोर पकड़ सकता है। प्रदेश में पहाड़ से मैदान तक बौछारों का दौर जारी शुक्रवार को पहाड़ से मैदान तक बादलों का डेरा रहा और रुककर वर्षा के दौर होते रहे। खाासकर पहाड़ोें में तेज बारिश के दौर भी दर्ज किए गए। देहरादून व हरिद्वार में कहीं-कहीं मध्यम से तेज बौछारें पड़ीं। देहरादून में भी शुक्रवार को दिनभर बादल छाए रहे और तीव्र बौछारों के दो दौर हुए। शनिवार को भी मौसम इसी प्रकार का रहने का अनुमान है।

यहां पर भारी बारिश का यलो अलर्ट जारी रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, चमोली, नैनीताल और बागेश्वर में कहीं-कहीं भारी वर्षा को लेकर यलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा सभी जिलों में कहीं-कहीं गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने और वर्षा के तीव्र से अति तीव्र दौर होने की संभावना है। हालांकि रविवार से बारिश के दौर में तेजी आने की संभावना है। विशेषकर कुमाऊं मंडल में भारी वर्षा का असर देखने को मिल सकता है।