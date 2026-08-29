Haryana Weather: रक्षाबंधन पर मौसम ने बढ़ाई बेचौनी, पढ़े आज कैसा रहेगा वेदर का मिजाज

जागरण संवाददाता, अंबाला। रक्षाबंधन पर शुक्रवार को जहां बाजारों और सड़कों पर चहल-पहल रही, वहीं मौसम ने लोगों की परेशानी बढ़ाए रखी। आसमान में बादलों की आवाजाही के बावजूद दिनभर गर्मी और उमस से राहत नहीं मिली।

हवा में नमी अधिक होने के कारण धूप निकलते ही वातावरण घुटन भरा हो गया। लोग पसीने से बेहाल नजर आए और वर्षा का इंतजार करते रहे, लेकिन अंबाला में पिछले 24 घंटे में वर्षा नहीं हुई।

मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार को अधिकतम तापमान 35.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 2.2 डिग्री अधिक रहा। न्यूनतम तापमान 26.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जो सामान्य से 2 डिग्री अधिक था। रक्षाबंधन के कारण सुबह से ही बाजारों में भीड़ रही। बहनें राखी और मिठाई खरीदने के लिए घरों से निकलीं, लेकिन उमस ने खरीदारी के दौरान लोगों को परेशान किया।