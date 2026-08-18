Uttarakhand Weather: देहरादून-उत्तरकाशी सहित 6 जिलों में भारी बारिश का यलो अलर्ट, IMD का ताजा अपडेट

जागरण संवाददाता, देहरादून। Uttarakhand Weather: उत्तराखंड में पहाड़ से मैदान तक बारिश का दौर जारी है। जिससे पहाडों में दुश्वारियां बनी हुई हैं। आज भी प्रदेश के अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा और गरज के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान है। मौसम विभाग ने देहरादून, उत्तरकाशी, टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली और बागेश्वर में कहीं-कहीं भारी वर्षा को लेकर यलो अलर्ट जारी किया है।

कुमाऊं के सीमांत क्षेत्रों में भारी बारिश का असर सबसे अधिक दिखाई दे रहा है। लगातार वर्षा के कारण कई क्षेत्रों में आवाजाही प्रभावित हुई है।

गढ़वाल के पर्वतीय इलाकों में भी भूस्खलन के चलते मार्ग अवरुद्ध होने का सिलसिला जारी है। इससे ग्रामीण और सीमांत क्षेत्रों में लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। देहरादून में जलभराव से बढ़ी दुश्वारी, पांवटा हाईवे पर गिरा पेड़ राजधानी देहरादून में भी सोमवार को तेज बारिश के कारण कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बनी। सड़कों पर पानी जमा होने से यातायात प्रभावित हुआ। वहीं पांवटा हाईवे पर भारी-भरकम पेड़ गिरने से कुछ समय के लिए यातायात बाधित रहा। केहरी गांव क्षेत्र में भी भारी बारिश के कारण कुछ मकानों को नुकसान पहुंचने की सूचना है।