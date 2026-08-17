सीतापुर में भारी बारिश से मौसम सुहाना: आठवीं तक के स्कूलों में अवकाश, 274 गांवों में बाढ़ का खतरा

जागरण संवाददाता, सीतापुर। रविवार रात से शुरू हुआ झमाझम बारिश का सिलसिला सोमवार सुबह तक जारी रहा। रुक-रुककर हो रही बारिश से मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल गया। सुबह भी बादल छाए रहे और बारिश के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई। लगातार बारिश से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली।

वहीं शहर के कई निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति बनने से लोगों की परेशानी बढ़ गई। इस बारिश से गन्ना किसानों को बहुत लाभ हुआ है। कक्षा आठ तक के स्कूल में अवकाश घोषित किया गया है। कक्षा आठ तक के स्कूलों में अवकाश भारी बारिश के चलते कक्षा आठ तक के विद्यालयों में अवकाश किया गया। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉ. गोरखनाथ पटेल ने सभी बोर्डों के सरकारी व गैर सरकारी कक्षा आठ तक के विद्यालयों में अवकाश किए जाने की घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि आदेश का पालन न करने वाले विद्यालयों पर कार्रवाई की जाएगी।