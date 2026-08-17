रामपुर में प्राइवेट पार्ट समेत 6 जगह करंट लगाकर पत्नी की हत्या, मायके की जमीन बेचने से मना करने पर मार डाला

जागरण संवाददाता, रामपुर। मायके में हिस्से की जमीन बेचने का विरोध करने पर इसरार उर्फ गुड्डू हैवान बन गया। पत्नी नसरीन को एक, दो नहीं बल्कि शरीर में छह जगह करंट लगाया। इनमें प्राइवेट पार्ट भी शामिल था। करंट के झटकों से तड़पते-तड़पते नसरीन ने दम तोड़ दिया। बिलासपुर थाना के प्रभारी निरीक्षक जीत सिंह ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में करंट से मौत की पुष्टि हुई है। आरोपित पति को गिरफ्तार कर लिया है।

खौफनाक वारदात 14 अगस्त को देर रात की है। दर्ज प्राथमिकी में बताया कि नसरीन की शादी वर्ष 2013 में इसरार उर्फ गुड्डू से हुई थी। नसरीन के पिता की मृत्यु पहले ही हो चुकी थी और उनकी संपत्ति सात बेटियों के नाम दर्ज था। नसरीन के ससुराल पक्ष के लोग उसकी जमीन बेचकर रुपये लेने का दबाव बना रहे थे।