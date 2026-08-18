UP Weather: लखनऊ-सोनभद्र सहित 55 जिलों में मूसलाधार बारिश का अलर्ट, कई शहरों में गिर सकती है बिजली

जागरण संवाददाता, लखनऊ। UP Weather: प्रदेशभर में पिछले चार दिनों से मानसून पूरी तरह सक्रिय है। रविवार के बाद सोमवार को भी राजधानी सहित पूर्वी यूपी के अधिकतर जिलों में झमाझम बरसात हुई। सोनभद्र में सर्वाधिक 47.2 मिमी बारिश दर्ज की गई, जबकि बरेली में 141 मिमी और प्रयागराज में 126 मिमी से अधिक पानी बरसा। मौसम विभाग के मुताबिक, मंगलवार को लखनऊ के साथ करीब 55 जिलों में भारी वर्षा का अलर्ट जारी किया गया है।

राज्य के अधिकांश इलाकों में बुधवार को भी बादल जमकर बरसेंगे। बारिश का दौर रुक-रुककर 23 अगस्त तक जारी रहने का पूर्वानुमान है। राजधानी में 30 के नीचे खिसका अधिकतम पारा वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह के अनुसार, पश्चिम बंगाल में बने नए कम दबाव क्षेत्र के प्रभाव से मानसून की सक्रियता बढ़ी है। सोमवार सोनभद्र और प्रयागराज के अलावा रायबरेली में 88.4, लखीमपुर खीरी में 84, शाहजहांपुर में 80.2 मिमी और अयोध्या में 75 मिमी बारिश हुई। मंगलवार को करीब 55 जिलों में गरज-चमक के साथ मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। इस दौरान कई जिलों में वज्रपात की आशंका भी है।