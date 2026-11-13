Uttarakhand weather Today: बादलों के बीच से खिली हल्की धूप, आज कैसा रहेगा उत्तराखंड का मौसम?
उत्तराखंड में मौसम में बदलाव की संभावना है, शुक्रवार को कई इलाकों में बादल और कोहरा छाया रहा। हल्द्वानी में ...और पढ़ें
समय कम है?
जानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर में
ऑनलाइन डेस्क, उत्तराखंड। प्रदेश में मौसम बदलने की संभावना दिखाई दे रही है। शुक्रवार को उत्तराखंड के कई इलाकों में बादल छाए रहे तो कई पहाड़ी इलाकों में कोहरा लगा। वहीं हल्द्वानी में आंशिक रूप से बादल छाए रहे और हल्की धूप निकली।
मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार को बारिश की संभावना काफी कम है। हालांकि आने वाले दिनों में मौसम करवट ले सकता है।
मौसम अपडेट:
- मसूरी में हल्के बादल छाए रहे। चमोली में मौसम साफ रहा। धूप खिली रही।
- सुबह के समय बागेश्वर में कोहरा छाया रहा।
- रानीखेत, नैनीताल और पिथौरागढ़ में धूप खिली रही।
- अल्मोड़ा में ठंडी हवा संग धूप खिली रही।
दिन भर बादलों की आवाजाही, हवा से ठंड में बढ़ोतरी
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