Uttarakhand weather Today: बादलों के बीच से खिली हल्की धूप, आज कैसा रहेगा उत्तराखंड का मौसम?

ऑनलाइन डेस्क, उत्तराखंड। प्रदेश में मौसम बदलने की संभावना दिखाई दे रही है। शुक्रवार को उत्तराखंड के कई इलाकों में बादल छाए रहे तो कई पहाड़ी इलाकों में कोहरा लगा। वहीं हल्द्वानी में आंशिक रूप से बादल छाए रहे और हल्की धूप निकली।

मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार को बारिश की संभावना काफी कम है। हालांकि आने वाले दिनों में मौसम करवट ले सकता है।

मौसम अपडेट:

मसूरी में हल्के बादल छाए रहे। चमोली में मौसम साफ रहा। धूप खिली रही।

सुबह के समय बागेश्वर में कोहरा छाया रहा।

रानीखेत, नैनीताल और पिथौरागढ़ में धूप खिली रही।

अल्मोड़ा में ठंडी हवा संग धूप खिली रही।

दिन भर बादलों की आवाजाही, हवा से ठंड में बढ़ोतरी

अल्मोड़ा : जिला मुख्यालय व आसपास के क्षेत्रों में गुरुवार को मौसम ने करवट बदल ली। घाटी वाले क्षेत्रों में सुबह कोहरा छाया रहा। वहीं दिन भर आसमान में बादलों की आवाजाही रही। वहीं हवा चलने से अधिकतम व न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई।

नवंबर माह आते ही पहाड़ में दिनों दिन ठंड बढ़ती जा रही है। आए दिन घाटी क्षेत्रों में छा रहे कोहरे के कारण घाटी क्षेत्रों के लोगों की दिनचर्या पर असर पड़ रहा है। गुरुवार को भी घाटी वाले क्षेत्रों में कोहरा छाया रहा। आसमान में बादलों की आवाजाही व ठंडी हवा चलने से अधिकतम तापमान में 0.1 व न्यूनतम तापमान में 0.2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई।

गुरुवार को अधिकतम तापमान 23.1 व न्यूनतम तापमान 9.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं बुधवार को अधिकतम व न्यूनतम तापमान क्रमश: 23.2 व न्यूनतम तापमान 9.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

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