Uttarakhand Weather: पंचाचुली पहाड़ों पर हुई बर्फबारी से बदला मौसम, कई जिलों में सड़कें बंद; यलो अलर्ट जारी

जागरण संवाददाता, देहरादून। Uttarakhand Weather: उत्तराखंड में पहाड़ से मैदान तक मौसम का मिजाज बदला हुआ है। प्रदेश के ज्यादातर क्षेत्रों में बीते दो दिनों से वर्षा का दौर जारी है। देहरादून समेत कई इलाकों में झमाझम वर्षा हुई। मौसम विभाग का पहाड़ी क्षेत्र को लेकर किया गया पूर्वानुमान सही निकला। पंचाचुली में हिमपात हुआ है। वहीं कई जिलों में बारिश हुई है।

नैनीताल में मंगलवार को बादल छाए हुए हैं। यहां झील से 18 इंच पानी की निकासी की गई है। वहीं पिथौरागढ़ में रात को जिले के विभिन्न क्षेत्रों में वर्षा हुई, अभी हल्के बादलों के बीच धूप खिली है। कैलास मानसरोवर यात्रा मार्ग चौथे दिन भी बंद है। चीन सीमा का संपर्क कटा हुआ है। वहीं टनकपुर पिथौरागढ़ हाईवे में घाट बैंड पर अभी भी पत्थर गिरने से यातायात बाधित हो रहा है। जिले में 15 सड़के बंद हैं।

पंचाचुली में हुआ हिमपात धारचूला में भारी बारिश से मकानों पर खतरा धारचूला में भारी वर्षा से मकानों पर खतरा मंडराया है। चंपावत में आज मौसम ठीक है, यहां धूप खिली है। यहां न्यूनतम तापमान 16 और अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। धारचूला तहसील के ताकुल गांव के मल्ला घट्टाबगड़ तोक में भारी बारिश से दो मकानों को खतरा पैदा हो गया है। मूंगा देवी और कमला देवी के घर का आंगन पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है। आंगन धंसने से अब आवासीय मकान भी चपेट में आ गया है और कभी भी नुकसान हो सकता है। प्रभावित परिवारों ने प्रशासन से तत्काल सर्वे कर राहत प्रदान करने की गुहार लगाई है।