केदारनाथ धाम के लिए हेली सेवाएं आज से, हेमकुंड साहिब की बुकिंग भी जारी

राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून। चारधाम के लिए दूसरे चरण की हेली सेवाओं को लेकर उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण (यूकाडा) ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। यात्रियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) के निर्धारित सुरक्षा मानकों और आवश्यक उपायों का अनुपालन सुनिश्चित किया गया है। केदारनाथ के लिए हेली सेवा मंगलवार से शुरू हो रही है।

देर शाम तक हेली सेवाओं के सुचारू संचालन को लेकर चलता रहा कार्य यूकाड़ा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रतीक जैन ने बताया कि केदारनाथ धाम के लिए 15 से 30 सितंबर तक की हेली यात्रा के सभी 8896 टिकट बुक हो चुके हैं। वहीं, एक से 15 अक्टूबर की यात्रा के लिए 8340 टिकटों की आनलाइन बुकिंग 22 सितंबर को खोली जाएगी।