उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में वर्षा और बर्फबारी के आसार, घाटियों में छाएगा कोहरा

जागरण संवाददाता, देहरादून। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। पर्वतीय क्षेत्रों में बादल मंडरा रहे हैं, जबकि मैदानी इलाकों में दिनभर धूप खिल रही है। मौसम विभाग के अनुसार आज प्रदेश के सात जिलों में कहीं-कहीं बहुत हल्की से हल्की वर्षा और गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं।

वहीं, 3500 मीटर और उससे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना भी जताई गई है। घाटी वाले क्षेत्रों में हल्का कोहरा छाने के आसार हैं। प्रदेश में अगले तीन दिन तक मौसम का यही रुख बने रहने के आसार हैं।