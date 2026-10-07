उत्तराखंड में बदला मौसम का मिजाज, देहरादून में झमाझम बारिश के साथ आठ जिलों में यलो अलर्ट

जागरण संवाददाता, देहरादून। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। पहाड़ से लेकर मैदान तक आसमान में बादल छाए हुए हैं और कई स्थानों पर गरज-चमक के साथ वर्षा के दौर हो रहे हैं। दून समेत आसपास के क्षेत्रों में झमाझम वर्षा के दौर हुए। जिससे पारे में भी गिरावट आई। मौसम विभाग ने आज भी प्रदेश के आठ जिलों में आकाशीय बिजली चमकने, झोंकेदार हवाएं चलने और तीव्र बौछारों को लेकर यलो अलर्ट जारी किया है।

देहरादून में मंगलवार को सुबह से ही बादलों का डेरा रहा और शहर के कई हिस्सों में बारिश के दौर चले। सहस्रधारा रोड क्षेत्र में सर्वाधिक 47 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। मालदेवता और मसूरी समेत आसपास के क्षेत्रों में भी झमाझम बारिश हुई। शाम के समय देहरादून में एक बार फिर घने बादल छा गए और गरज-चमक के साथ जोरदार बारिश हुई।