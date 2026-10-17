उत्तराखंड में बढ़ी ठंड, पर्वतीय जिलों में बारिश-बर्फबारी के आसार

जागरण संवाददाता, देहरादून। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदलने लगा है। मैदानी क्षेत्रों में दिनभर धूप खिलने के बावजूद हवा चलने से ठंडक महसूस की जा रही है। सुबह और शाम के समय तापमान में गिरावट के कारण सर्दी का असर बढ़ने लगा है।

वहीं, पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं-कहीं आंशिक बादल मंडरा रहे हैं। मौसम पूर्वानुमान के अनुसार, आज प्रदेश के तीन पर्वतीय जिलों में हल्की वर्षा और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना है। मौसम पूर्वानुमान के मुताबिक, रविवार को उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ जनपदों में कहीं-कहीं बहुत हल्की से हल्की वर्षा हो सकती है।

इन जिलों में 3500 मीटर और इससे अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर हल्की बर्फबारी के आसार हैं। कुछ स्थानों पर गरज के साथ आकाशीय बिजली चमकने की भी संभावना जताई गई है। प्रदेश के शेष जनपदों में मौसम शुष्क रहने का अनुमान है।