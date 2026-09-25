उत्तराखंड वक्फ बोर्ड का बड़ा एलान, राज्य में तीन तलाक और हलाला पीड़ितों को मिलेगी छत

राज्य ब्यूरो, जागरण देहरादून। तीन तलाक और हलाला जैसी कुरीतियों से प्रभावित महिलाओं के साथ ही मुस्लिम समाज की बेसहारा विधवा महिलाओं को अब आश्रय और सम्मानजनक जीवन की नई राह मिल सकती है। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड ने ऐसी महिलाओं को आवास उपलब्ध कराने की दिशा में पहल करने का निश्चय किया है।

बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स के अनुसार इस संबंध में बोर्ड की अगले माह के प्रथम सप्ताह में होने वाली बैठक में प्रस्ताव लाया जाएगा। इन महिलाओं को सामाजिक व आर्थिक रूप से संबल देने की दिशा में प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस पहल के जमीन पर उतरने पर उत्तराखंड वक्फ बोर्ड देश का ऐसा पहला बोर्ड बन जाएगा।



वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शम्स के अनुसार इस पहल का उद्देश्य उन महिलाओं को सहारा देना है, जो पारिवारिक विवाद, तीन तलाक या हलाला की परिस्थितियों के कारण बेघर होने को मजबूर हो जाती हैं।