देहरादून में महिला के अपहरण का मामला, पुलिस को नहीं मिला आरोपितों का सुराग

जागरण संवाददाता, देहरादून। सहस्रधारा रोड पर सरेआम महिला का अपहरण का प्रयास करने वाले बदमाशों का अभी तक पता नहीं लग पाया है।

आरोपितों ने काले रंग की स्विफ्ट कार के नंबर को छिपाया हुआ था, जिसके कारण वह सीसीटीवी कैमरे में साफ नजर नहीं आ पाया। पुलिस अब सीसीटीवी कैमरों की फुटेज से कार को ट्रैक करने का प्रयास कर रही है। इस मामले में रायपुर थाना पुलिस ने अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया है।

दो आरोपित उतरे और पकड़ लिया पुलिस को दी शिकायत में सुषमा वर्मा निवासी सहस्रधारा रोड ने बताया कि बुधवार सुबह वह अपनी बेटी को स्कूटी से स्कूल छोड़ने के लिए निकली थीं। उन्होंने बेटी को नालापानी चौक पर छोड़ा और घर आ रही थीं तो सहस्रधारा रोड स्थित कानकुंज वाली गली के पास पीछे से काले रंग की स्विफ्ट कार तेजी से उन्हें ओवरटेक करते हुए आगे आई। कार की पिछली सीट पर बैठे दो आरोपित उतरे और उन्हें पकड़ लिया।