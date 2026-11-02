उत्तराखंड: चुनाव आयोग के SIR में वोटर लिस्ट से कटे 17 लाख से अधिक नाम, 4 लाख नए नाम जुड़े

राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून। उत्तराखंड में प्री-एसआइआर और एसआइआर के दौरान कुल 17.05 लाख नाम कटे हैं। यद्यपि इस अवधि में 4.01 लाख नए नाम भी जोड़े गए हैं। यानी इस अवधि में तकरीबन 21 प्रतिशत नाम कटे और तकरीबन पांच प्रतिशत नाम जोड़े गए हैं।

प्रदेश में प्रीएसआइआर की कोई निश्चित तिथि घोषित नहीं हुई थी, लेकिन अप्रैल 2025 में इस दिशा में कार्य शुरू हो गया था। प्रदेश में एक जनवरी 2025 की मतदाता सूची के अनुसार कुल 84.29 लाख मतदाता थे। 20 मई को जारी मतदाता सूची में कुल 7.73 नाम काटे गए और 2.71 नाम जोड़े गए।