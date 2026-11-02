'मतदाता सूची में 3 करोड़ बांग्लादेशी घुसपैठिए नहीं हैं': राहुल के 'एंटी-SIR' दावों पर अमित शाह का पलटवार

डिजिटल डेस्क, हैदराबाद। भारतीय जनता पार्टी ( BJP) देशभर में 'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ' मार्च निकाल रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सोमवार को हैदराबाद में इसमें शामिल हुए। इस दौरान शाह ने कांग्रेस पार्टी पर जमकर हमला बोला।

शाह ने कहा कि आज हैदराबाद में हजारों लोग सड़कों पर खड़े हैं। कल दिल्ली में भी एक रैली हुई थी। राहुल गांधी ने एक रैली की। उन्होंने कहा कि ये एक 'वोट बचाओ' रैली है। ये 'वोट बचाओ' रैली नहीं थी बल्कि ये 'घुसपैठियों को बचाओ' रैली थी।

भाजपा एक-एक घुसपैठियों को देश से बाहर निकाल कर दम लेगी- शाह उन्होंने कहा कि कांग्रेस SIR को रोक कर देश की मतदाता सूची से बांग्लादेश घुसपैठियों को बचाना चाहती है लेकिन आज मैं कहना चाहता हूं कि आपको जितना जोर लगाना है लगा लीजिए भाजपा एक-एक घुसपैठियों को मतदाता सूची और देश से बाहर निकालकर दम लेगी।

कांग्रेस वोगस वोटिंग से चुनाव जीतना चाहती है- शाह विपक्ष के सबसे बड़े दावे कि वोटर लिस्ट में बदलाव के दौरान 13 करोड़ वोटर हटा दिए गए हैं, इस पर अमित शाह ने कहा कि 6.25 करोड़ वोटर बस नए पते पर चले गए हैं, लगभग 3 करोड़ मर चुके हैं, और लगभग 1 करोड़ डुप्लीकेट एंट्री हैं। बाकी 3 करोड़ तो हैं ही नहीं, वे बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं।

अमित शाह ने कहा कि 3 करोड़ ऐसे हैं जिनकी मृत्यु हो गई है अब जिनकी मृत्यु हो गई है उसका वोट हटाना चाहिए कि नहीं? राहुल गांधी जो है नहीं उनका वोट कौन आकर देगा? कांग्रेस पार्टी बोगस वोटिंग करके चुनाव जीतना चाहती है।

शाह ने कहा कि 2024 के बाद हमने महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली, बिहार, बंगाल और असम में जीत हासिल की है, और अब हम तेलंगाना में भी जीत हासिल करने वाले हैं। शाह ने कांग्रेस की मॉक पार्लियामेंट पर कसा तंज उन्होंने कहा कि राहुल गांधी दो दिन पहले आपने एक मॉक पार्लियामेंट आयोजित की थी। अगर आपने मुझसे पूछा होता, तो मैं आपको यही सलाह देता कि इस नकली संसद में, बिना विपक्ष के नेता बने, कम से कम एक बार प्रधानमंत्री बन जाइए। क्योंकि असली संसद में तो आप कभी प्रधानमंत्री बन नहीं पाएंगे। कम से कम नकली संसद में प्रधानमंत्री बनने से सोनिया गांधी के दिल को कुछ तो तसल्ली मिल जाएगी।