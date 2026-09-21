उत्तराखंड में नशा तस्करों पर शिकंजा, सूचना देने वालों के लिए सरकार ने शुरू की इनामी योजना, पढ़ें कैसे मिलेगा इसका लाभ

राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून। नशे के खिलाफ उत्तराखंड में चल रही मुहिम को अब कार्रवाई के साथ जागरूकता से भी धार दी जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर चलाए जा रहे ड्रग फ्री उत्तराखंड अभियान के तहत एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएफ) ने प्रदेश के साथ ही दूसरे राज्यों तक फैले नशा तस्करों के नेटवर्क पर शिकंजा कसा है।

नशा तस्करों की सूचना देने वाले नागरिकों के लिए 20 हजार से लेकर 2.40 लाख रुपये तक की इनामी योजना भी शुरू की गई है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में नशा के खिलाफ लगातार अभियान चलाने पर जोर दिया है।