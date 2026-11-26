राज्य ब्यूरो, देहरादून। सिलक्यारा टनल रेस्क्यू अभियान की सफलता की वर्षगांठ पर 28 नवंबर को राज्य आपदा प्रबंधन दिवस मनाया जाएगा। इस अवसर पर प्रदेश के सभी 13 जिलों में 250 से 300 स्थानों पर एक साथ राज्य स्तरीय मॉक ड्रिल होगी। इसकी तैयारियों के तहत बुधवार को राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र में टेबल टॉप एक्सरसाइज हुई। इसकी अध्यक्षता सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमन ने की।

अभ्यास में सभी जिलों के अधिकारियों ने संभावित आपदा परिस्थितियों में राहत एवं बचाव, संसाधनों की उपलब्धता, संचार व्यवस्था और विभागीय समन्वय की तैयारियों का परीक्षण किया। सचिव ने कहा कि आपदा के समय कुछ मिनट भी महत्वपूर्ण होते हैं। इसलिए प्रत्येक एजेंसी की जिम्मेदारी और त्वरित प्रतिक्रिया व्यवस्था स्पष्ट होनी चाहिए।

आपदाओं से निपटने का अभ्यास मॉक ड्रिल में भूकंप, भूस्खलन, बादल फटना, बाढ़, हिमस्खलन, जंगल की आग, टनल एवं सड़क दुर्घटना, औद्योगिक और विद्युत दुर्घटनाओं जैसी परिस्थितियों का अभ्यास होगा। राहत शिविरों की भी होगी परीक्षा राहत शिविरों में बिजली, पानी, भोजन, प्राथमिक चिकित्सा, शिशु आहार और गर्भवती महिलाओं के लिए सुविधाओं की उपलब्धता परखी जाएगी। महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए पुलिस व होमगार्ड की तैनाती का भी अभ्यास होगा।