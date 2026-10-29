उत्तराखंड में बुनकरों को इस तरह मिलेगा स्वरोजगार, हथकरघा व हस्तशिल्प से दोगुनी होगी संख्या, धामी सरकार ने की तैयारी

राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून। उत्तराखंड में हथकरघा एवं हस्तशिल्प के माध्यम से जुड़े बुनकरों की संख्या अगले दो साल में सरकार दोगनी (डबल) कर देगी ताकि कम से कम 25 हजार बुनकर स्वरोजगार से जुड़ सकें।

अगस्त 2026 तक की हैंडलूम जनगणना रिपोर्ट में यह आंकड़ा सामने आया है कि प्रदेश में हथकरघा और हस्तशिल्प उत्पादों से 12,561 बुनकर जुड़े है। आगे राज्य सरकार विशेष प्रोत्साहन योजना, स्पेशल कंपोनेंट प्लान (एससीएसपी) और ट्राइबल सब प्लान (टीएसपी) संचालन को गति देगी।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री ने इसकी पुष्टि की। प्रदेश में पिथौरागढ़ के धारचूला और मुनस्यारी, उत्तरकाशी के डुंडा और भटवाड़ी, ऊधमसिंह नगर के जसपुर, हरिद्वार के रुड़की तथा चमोली के भीमताल और माणा-घिघराण क्षेत्रों में हथकरघा का काम होता है।