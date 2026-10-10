24 अक्टूबर को उत्तराखंड के स्कूलों में लटकेंगे ताले, शिक्षक करेंगे मुख्यमंत्री आवास कूच

जागरण संवाददाता, देहरादून। शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) की अनिवार्यता और पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर प्रदेश के प्राथमिक शिक्षकों ने आंदोलन तेज करने का निर्णय लिया है।

राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ ने 24 अक्टूबर को सामूहिक अवकाश लेकर मुख्यमंत्री आवास कूच करने का एलान किया है। संघ के अनुसार, इस दिन प्रदेश के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में तालाबंदी रहेगी।

शिक्षक भवन, रेसकोर्स में हुई संघ की आपात बैठक में प्रांतीय तदर्थ समिति और सभी जिलों के पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। बैठक में वक्ताओं ने कहा कि सरकार के निर्धारित मानकों को पूरा कर वर्षों से सेवा दे रहे शिक्षकों पर टीईटी की अनिवार्यता थोपना उनके भविष्य को लेकर चिंता बढ़ा रहा है।

संगठन ने शिक्षकों से अपने आश्रितों और स्वजन के साथ आंदोलन में शामिल होने की अपील भी की। पदाधिकारियों का कहना है कि टीईटी की बाध्यता के कारण यदि दो साल बाद सेवा समाप्त होती है तो शिक्षकों और उनके परिवारों के सामने आजीविका का संकट खड़ा हो सकता है।